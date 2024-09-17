Advertisement

لبنان

متعاقدو المهني والتقني طالبوا بتحقيق المطالب "حفاظا على انطلاقة سليمة للسنة الدراسية"

Lebanon 24
17-09-2024 | 03:47
A-
A+
Doc-P-1247650-638621669601093554.jpg
Doc-P-1247650-638621669601093554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان أنها تتابع مطالب الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي مع الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم العالي، والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
Advertisement

واكدت في بيان، "العمل الجدي على تثبيت الأساتذة المتعاقدين في قطاع التعليم المهني والتقني الرسمي الذي بات يفتقر إلى العديد الكافي من الأساتذة في الملاك، ممّا يؤمن استقرار الأساتذة، وانتظام العمل وتطوره في هذا القطاع التربوي العريق، تعديل بدل أجر ساعة التعاقد ليتماشى مع الواقع المعيشي الصعب والغلاء المستشري، وإصدار قرار واضح بهذا الأمر من قبل وزارة التربية والتعليم العالي قبل البدء بالعام الدراسي الجديد، بالاضافة الى ضرورة مراعاة الزيادة المرتقبة على أجر الساعة للفارق الذي كان يميز أجر ساعة التعاقد في التعليم المهني والتقني عن القطاعات التربوية الأخرى قبل الأزمة الحالية".

وشددت على "مضاعفة بدل الإنتاجية للأساتذة المتعاقدين حدًا أدنى، واعتماد جدول خاص بالتعليم المهني والتقني على غرار الجدول الذي اعتمد في العام الدراسي الماضي من حيث احتساب الساعات الواجب تنفيذها للحصول على بدل الانتاجية،  والإسراع في دفع بدل النقل عن الأشهر المتبقية من العام الدراسي المنصرم وضرورة تعديل مرسوم بدل النقل للأساتذة المتعاقدين ليصبح عن كل يوم تعليم، وعدم حصره بثلاثة أيام فقط حدًا اقصى، والعمل على دفع مستحقات الأساتذة المتعاقدين فصليًا".

وختمت داعية الى "ضرورة تطبيق هذه المطالب حفاظا على حقوق الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، وعلى انطلاقة سليمة للعام الدراسي الجديد" . 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:53 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:44 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:35 | 2024-09-17
07:40 | 2024-09-17
07:36 | 2024-09-17
07:29 | 2024-09-17
07:06 | 2024-09-17
07:04 | 2024-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24