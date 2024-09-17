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لبنان

استقالة رئيس بلدية كفررمان وخمسة من أعضائها

Lebanon 24
17-09-2024 | 03:50
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تقدم رئيس بلدية كفررمان هيثم أبو زيد والأعضاء في البلدية: محمد سلامة، المحامي ياسر علي احمد،  محمد توفيق قاسم، ريم فرحات باستقالاتهم من البلدية لدى محافظة النبطية.
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