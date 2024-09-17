استقالة رئيس بلدية كفررمان وخمسة من أعضائها

تقدم رئيس بلدية كفررمان هيثم أبو زيد والأعضاء في البلدية: محمد سلامة، المحامي ياسر علي احمد، محمد توفيق قاسم، ريم فرحات باستقالاتهم من البلدية لدى محافظة النبطية.

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