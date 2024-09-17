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لبنان

كلمة قريبة لنصرالله؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-09-2024 | 04:15
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من المرتقب أن يعلن "حزب الله" خلال وقتٍ قريب عن كلمة جديدة لأمين عام الحزب السيّد حسن نصرالله وذلك للحديث عن آخر المستجدات المرتبطة بالوضع الميداني في جنوب لبنان وأيضاً على صعيد العملية التي نفذتها قوات الحوثي في اليمن ضد إسرائيل مؤخراً.
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ووفقاً للمعلومات، فإن ملفات عديدة سيطرحها نصرالله بينما سيكون هناك إعلان لمعادلات جديدة مرتبطة بالتهديدات التي تطلقها إسرائيل باستمرار بشأن أي عملٍ بري ضد لبنان.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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