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لبنان

درغام يخسر حياته بحادث سير

Lebanon 24
17-09-2024 | 04:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الشاب درغام دباح، ابن بلدة حنيدر - وادي خالد، توفي صباح اليوم بعد تعرضه لحادث سير قبل شهر.  
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