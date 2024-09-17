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لبنان

ضباب كثيف على المرتفعات وأمطار متفرقة شمالا... اليكم طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
17-09-2024 | 04:30
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة مع رياح ناشطة بخاصة في المناطق الشمالية.
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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس متقلب نسبيا يسيطر على  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية وأمطار متفرقة ورياح ناشطة، يستقر الطقس بدءا من صباح الجمعة.
تحذير: ارتفاع موج البحر يتخطى أحيانا المتر ونصف المتر بخاصة على الشواطئ الشمالية.
تحذير: يجب القيادة بحذر بسبب الضباب على الطرق الجبلية وأثناء هطول الامطار.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين 16 و32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات، وانخفاض بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة بخاصة في المناطق الشمالية، وتنشط الرياح أحيانا.
الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة مع رياح ناشطة بخاصة في المناطق الشمالية.
الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة مع رياح ناشطة واحتمال أمطار خفيفة في المناطق الجنوبية.
الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة لكنها تبقى دون معدلاتها مع رياح ناشطة شمالا.
-الحرارة على الساحل من 25 الى 30 درجة، فوق الجبال من 15 الى 20 درجة، في الداخل من 18 الى 29 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 35 كم/س، ناشطة أحيانا بخاصة شمال البلاد، حيث تلامس سرعتها الـ 45 كلم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 %.
-حال البحر: هائج حيث يصل ارتفاع الموج الى المتر ونصف المتر، حرارة سطح الماء: 29 درجة.
-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,22
-ساعة غروب الشمس: 18,43
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