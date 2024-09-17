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لبنان

ضمن مناطق وشوارع بيروت... إليكم جدول بالمحطات وتوقيت رحلات حافلات الخط الجديد (صورة)

Lebanon 24
17-09-2024 | 04:33
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كتب وزير الأشغال العامة علي حمية على منصة "إكس": "يتم اليوم إطلاق خط جديد لتسيير حافلات النقل المشترك ضمن مناطق وشوارع بيروت الإدارية، بحيث تنطلق عبره الحافلات من منطقة الدورة، مرورا بالعديد من المحطات ضمن مناطق وشوارع بيروت الإدارية، لتعود مجددا الى نقطة انطلاقها، علما بأن وضع الحافلات كلها على خطوط سيرها، سيتواصل تباعاً في مختلف المناطق والمحطات المحددة لها داخل العاصمة وخارجها، وذلك وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً".
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ونشر الوزير حمية جدولا بالمحطات وتوقيت رحلات حافلات الخط الجديد، للاطلاع عليه في المربع أعلاه.
 
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