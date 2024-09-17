جلسة لمجلس الوزراء في هذا الموعد

يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 17 / 9/ 2024 في السرايا الكبير لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة لعام 2025 إضافة إلى إعادة البحث في قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 11/9/2024.

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