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لبنان
جلسة لمجلس الوزراء في هذا الموعد
Lebanon 24
17-09-2024
|
04:35
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 17 / 9/ 2024 في السرايا الكبير لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة لعام 2025 إضافة إلى إعادة البحث في قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 11/9/2024.
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