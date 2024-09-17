بو حبيب استقبل لازاريني: نشدد على أهمية استمرار الاونروا بمهامها وبالخدمات التي تقدمها

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني وعرض معه لواقع الوكالة الأممية والتحديات المالية التي تواجه دورها في تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والمنطقة، خصوصا في ظل محاولات اسرائيل المستمرة تقويض عملها.وشدد الوزير بو حبيب على أهمية استمرار الاونروا بمهامها وبالخدمات التي تقدمها، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، لأن ذلك يعدّ استثمارا في مستقبل أفضل للاجئين الفلسطينيين، معتبرا أن غياب الاونروا يعني عملياً دفع هؤلاء نحو التطرف والعنف، بدل السعي الى تحقيق طموحاتهم وأحلامهم بحياة كريمة.