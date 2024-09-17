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لبنان

حريق في إحدى الشقق السكنية في طرابلس

Lebanon 24
17-09-2024 | 04:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن حريقاً اندلع داخل شقة سكنية في احدى المباني في شارع التوجيه - طرابلس.
 
وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، واقتصرت الأضرار على الماديات. 
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طرابلس

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