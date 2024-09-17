حريق في إحدى الشقق السكنية في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن حريقاً اندلع داخل شقة سكنية في احدى المباني في شارع التوجيه - طرابلس.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، واقتصرت الأضرار على الماديات.