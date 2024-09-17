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لبنان

بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة قدّمت شكوى أمام مجلس الأمن بعد استهداف اسرائيل آلية للدفاع المدني

Lebanon 24
17-09-2024 | 05:03
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بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بو حبيب قدّمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى أمام مجلس الأمن بعد استهداف اسرائيل آلية تابعة للدفاع المدني في بلدة فرون بقضاء النبطية، ما أدى الى مقتل أربعة من عناصر الدفاع المدني كانوا في مهمة لإطفاء حريق أشعله القصف الاسرائيلي.
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وأدان لبنان بشدة، في الشكوى التي قدمها، الاعتداءات الاسرائيلية غير الانسانية المتكررة والمتعمدة وغير المبررة لعمال الاغاثة والاسعاف ولمراكز صحية ومؤسسات استشفائية، والتي تعدّ انتهاكا فاضحا لحقوق الانسان، وللقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني.
ودعا لبنان الدول الأعضاء في مجلس الأمن الى إدانة هذه الجرائم ومحاسبة اسرائيل والضغط عليها بكل الوسائل من أجل أن تلتزم بالقوانين والأعراف الدولية.
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