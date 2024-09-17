حمية بحث مع رئيس بلدية جونية شؤوناً إنمائية استباقاً لموسم الأمطار

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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مكتبه صباح اليوم في الوزارة، رئيس بلدية جونية جوان حبيش، وذلك بحضور المهندسين المعنيين في الوزارة ومتعهدي الأشغال لديها ولدى بلدية جونية حيث جرى البحث في شؤون إنمائية مناطقية تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل في نطاق البلدية، ولاسيما في ما يتعلق بالتعاون المطلوب بين ورش متعهدي الوزارة ومتعهدي البلدية ، وذلك استباقاً لموسم الأمطار المقبلة.واكد حمية أن "التوجيهات المعطاة لجميع المعنيين في الوزارة ، وكذلك لورش متعهديها في نطاق بلدية جونية ، تقتضي بضرورة التعاون والعمل بشكل مشترك كجسم واحد مع ورش متعهدي البلدية ، وذلك استباقا لأية هطولات مطرية كثيفة متوقعة ، وضرورة العمل معاً للحد من آثارها " ، مضيفاً بأن "اجتماع اليوم ، قد وضع تقويماً مشتركاً للمشاكل المتعلقلة بالفيضانات التي تحدث في نطاق البلدية ، وهذا الأمر سيؤدي إلى مزيد من التعاون للعمل على معالجتها".بدوره حبيش أشار إلى أن "التعديات الحاصلة على مجرى وادي حنتوش، وعلى بعض مجاري تصريف مياه الأمطار، تعد من أهم المشاكل التي تؤدي إلى الفيضانات وتشكل السيول الجارفة " ، مشدداً في هذا السياق على " ضرورة العمل على معالجة هذا الموضوع المزمن من قبل الجهات المعنية" .