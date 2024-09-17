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لبنان

"حزب الله" استهدف تجمعًا لجنود العدوّ ‏الإسرائيلي في تلة الكرنتينا

Lebanon 24
17-09-2024 | 06:20
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أعلن "حزب الله" في بيان أنّ استهدف تجمعًا لجنود العدوّ ‏الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابة مباشرة".‏
 
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