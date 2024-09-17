شهداء وجرحى... هذا ما فعله العدوّ الإسرائيلي في بلدة بليدا

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي على بلدة بليدا أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين بجروح.

وكانت طائرات العدوّ الإسرائيليّ أغارت على بلدة بليدا أثناء قيام الأهالي بإخراج الأثاث وبعض الأمتعة من داخل منازلهم، ما أدّى إلى استشهاد أشخاص وإصابة آخرين.