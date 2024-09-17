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لبنان

وقفة احتجاجية في الدكوانة.. حبشي: لن نقبل بتوطين السوريين

Lebanon 24
17-09-2024 | 06:38
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نظمت ظهر اليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى المديرية العامة للتعليم المهني في الدكوانة اعتراضاً على قرارات وزارة التربية بشأن التلاميذ السوريين بدعوة من المجلس التربوي في حزب "القوات اللبنانية"، وبمشاركة حزب "الكتائب" ومعارضين.
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تحدث خلال الوقفة عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي فأكد أن "أساس تحركنا هو المحافظة على لبنان ووجوده ومجلس النواب أعطى توصية بخصوص النزوح السوري وعلى الحكومة الالتزام بها".

أضاف: "نحن نعلم بأن الحكومة وضعت خطة منذ 4 أشهر ووافقت عليها كل القوى السياسية وبعد كل هذا نتفاجأ بقرار الحكومة ووزارة التربية بما خص المهنيات والتعليم وهذا الموضوع يشبه اتفاق القاهرة ونحن دفعنا ثمنها حرباً طويلة وهذا الموضوع وكأنه يسعى لإلغاء وجود لبنان".

وتابع: "المجلس التربوي في "القوات" و"الكتائب" ومعارضون اجتمعنا لنقول ممنوع المس بوجود لبنان وقرار "التربية" مرفوض وعلى الحكومة الرجوع عن هذا القرار ولن نقبل بتوطين السوريين ولن نقبل بالعودة إلى اتفاق القاهرة ونقول للحكومة الخطوات ذاهبة نحو تصعيد زائد وسنذهب أبعد بكثير وسيكون هناك اتهام للحكومة في حال لم يتم إلغاء هذا القرار والرجوع عنه".
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