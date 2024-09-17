27
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تطوّر جديد بشأن ملف رياض سلامة.. إليكم ما حصل اليوم
Lebanon 24
17-09-2024
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
استمع قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي بلال حلاوي، إلى المحامي مروان عيسى الخوري كشاهد في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، اليوم الثلاثاء.
في السياق، أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت المؤلفة من القضاة، الرئيس ماهر شعيتو والمستشارَين جوزف بو سليمان ومحمد شهاب( منتدباً) وبالاتفاق قراراً قضى بإحالة ملف الدعوى الراهنة المقامة ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والمتعلق بـ" حساب الاستشارات"على الرئيس الأول الإستئنافي في بيروت لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن تكليف هيئة للنظر بالدعوى الراهنة.
Advertisement
وقد وردَ في نص القرار ما حرفيته: "إن الهيئة الاتهامية في بيروت، لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على كافة أوراق الملف، وحيث أن الدولة اللبنانية ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، تقدّمت بتاريخ 10/9/2024 بواسطة وكيلتها الاستاذة برتا نعيم، باستئناف لدى هذه الهيئة وذلك في معرض الدعوى المقامة لدى قاضي التحقيق في بيروت بوجه المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وحيث سبق للمدعى عليه المذكور آنفاً أن تقدم بحق قضاة هذه الهيئة، بدعاوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة، لم يبتّ بها حتى تاريخه، وحيث أن الفقرة الثانية من المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية تنصُّ على التالي: " لا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها، أن يقوم بأي عملٍ من أعمال وظيفته يتعلق بالمدعي"، وحيث وتبعاً لما صار بيانه، فإنه يمتنع على قضاة هذه الهيئة النظر بالدعوى الراهنة تبعاً للدعاوى المقدمة من المدعى عليه بحقهم، لذلك تقرر إحالة الملف على الرئيس الأول الاستئنافي في بيروت لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن تكليف هيئة للنظر بالدعوى الراهنة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أكثر من ألف جريح... حدث أمنيّ كبير في الضاحية الجنوبيّة ولبنان إليكم ما فجّره العدوّ الإسرائيليّ
Lebanon 24
أكثر من ألف جريح... حدث أمنيّ كبير في الضاحية الجنوبيّة ولبنان إليكم ما فجّره العدوّ الإسرائيليّ
09:01 | 2024-09-17
17/09/2024 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحضير ناصيف زيتون الفلافل.. فيديو جديد لدانييلا رحمة شاهدوا ماذا فعلت
Lebanon 24
بعد تحضير ناصيف زيتون الفلافل.. فيديو جديد لدانييلا رحمة شاهدوا ماذا فعلت
02:26 | 2024-09-17
17/09/2024 02:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة حراس شخصيين وموكب أمني.. شقيقة هيفا وهبي تُثير الجدل في مطار بيروت! (صور)
Lebanon 24
برفقة حراس شخصيين وموكب أمني.. شقيقة هيفا وهبي تُثير الجدل في مطار بيروت! (صور)
04:11 | 2024-09-17
17/09/2024 04:11:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. إستشهاد نجل نائب لبنانيّ بـ"تفجير البيجر"!
Lebanon 24
عاجل جداً.. إستشهاد نجل نائب لبنانيّ بـ"تفجير البيجر"!
10:59 | 2024-09-17
17/09/2024 10:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق لـ"حزب الله" على تفجير أجهزة الإتّصال... هذا ما قاله أحد المسؤولين
Lebanon 24
أوّل تعليق لـ"حزب الله" على تفجير أجهزة الإتّصال... هذا ما قاله أحد المسؤولين
09:27 | 2024-09-17
17/09/2024 09:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:01 | 2024-09-17
التعليم المهني بدلا من الجامعي في لبنان.. خطوة قد تدرّ ذهبًا!
11:23 | 2024-09-17
القرم: يجب معرفة كيفية دخول شحنة "البيجر" إلى لبنان
11:10 | 2024-09-17
أول بيان من "حزب الله" بعد تفجير "البيجر".. ماذا كشف؟
10:59 | 2024-09-17
عاجل جداً.. إستشهاد نجل نائب لبنانيّ بـ"تفجير البيجر"!
10:55 | 2024-09-17
"هناك دائما خطر".. هذا ما كشفه بوريل حول التصعيد في لبنان
10:55 | 2024-09-17
فرنجية: الضربة اللي ما بتكسرك بتقوّيك
فيديو
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
17/09/2024 18:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
17/09/2024 18:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
17/09/2024 18:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24