تطوّر جديد بشأن ملف رياض سلامة.. إليكم ما حصل اليوم

استمع قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي بلال حلاوي، إلى المحامي مروان عيسى الخوري كشاهد في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، اليوم الثلاثاء.

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في السياق، أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت المؤلفة من القضاة، الرئيس ماهر شعيتو والمستشارَين جوزف بو سليمان ومحمد شهاب( منتدباً) وبالاتفاق قراراً قضى بإحالة ملف الدعوى الراهنة المقامة ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والمتعلق بـ" حساب الاستشارات"على الرئيس الأول الإستئنافي في بيروت لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن تكليف هيئة للنظر بالدعوى الراهنة.وقد وردَ في نص القرار ما حرفيته: "إن الهيئة الاتهامية في بيروت، لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على كافة أوراق الملف، وحيث أن الدولة اللبنانية ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، تقدّمت بتاريخ 10/9/2024 بواسطة وكيلتها الاستاذة برتا نعيم، باستئناف لدى هذه الهيئة وذلك في معرض الدعوى المقامة لدى قاضي التحقيق في بيروت بوجه المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وحيث سبق للمدعى عليه المذكور آنفاً أن تقدم بحق قضاة هذه الهيئة، بدعاوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة، لم يبتّ بها حتى تاريخه، وحيث أن الفقرة الثانية من المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية تنصُّ على التالي: " لا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها، أن يقوم بأي عملٍ من أعمال وظيفته يتعلق بالمدعي"، وحيث وتبعاً لما صار بيانه، فإنه يمتنع على قضاة هذه الهيئة النظر بالدعوى الراهنة تبعاً للدعاوى المقدمة من المدعى عليه بحقهم، لذلك تقرر إحالة الملف على الرئيس الأول الاستئنافي في بيروت لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن تكليف هيئة للنظر بالدعوى الراهنة". (الوكالة الوطنية للإعلام)