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لبنان

شبان ألقوا القبض على 3 أشخاص في أسواق التبانة... ما السبب؟

Lebanon 24
17-09-2024 | 06:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ عدداً من الشبان ألقوا القبض على 3 أشخاص بعدما سرقوا حقيبة يدّ من سيّدة في أسواق التبانة في طرابلس.
 
 
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سرقة

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