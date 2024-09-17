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لبنان

شخصية أمنية إسرائيلية رفيعة حاول "الحزب" اغتيالها.. وإسرائيل تكشف تفاصيل العملية (صورة)

Lebanon 24
17-09-2024 | 06:56
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زعم المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن جهاز الشاباك الإسرائيلي أحبط محاولة اغتيال شخصية أمنية إسرائيلية سابقة عبر تفجير عبوة ناسفة مُعدة بعناية.

ووفقا لأدرعي، كانت العملية من تخطيط "حزب الله"، الذي حاول استهداف الشخصية بعبوة ناسفة متطورة يتم التحكم بها عن بُعد.
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وقال أنّه تم تحذير الشخصية المستهدفة قبل تنفيذ العملية بوقت قصير، مما ساهم في إنقاذ حياتها.
 
وأوضح أن العبوة كانت مرتبطة بنظام تحكم عن بعد، ومجهزة بكاميرا وهاتف نقال لتوفير مراقبة دقيقة وتوقيت مثالي للتفجير.
 
ونشر أدرعي عبر حسابه على "أكس" صورة العبوة التي زعم أنّها تابعة للحزب.
 
 

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