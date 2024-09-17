مذكرة تفاهم بين غرفة طرابلس وجامعة سيدة اللويزة لتعزيز الشراكة

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استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشارة خوري مع وفد أكاديمي.وخلال اللقاء تم توقيع "مذكرة تفاهم" بين الغرفة والجامعة بهدف تعزيز التعاون والشراكة في تبادل المعارف والخبرات لتطوير الأبحاث العلمية في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية، مما يساعد على تحسين مهارات العاملين في هذه القطاعات، وكذلك الطلاب الجامعيين ورواد الأعمال وبالتالي تطبيق معايير السلامة الغذائية واعتماد الممارسات الجيدة في مجال الصحة وسلامة المنتجات.وأكد الجانبان أن التعاون يعكس نموذجاً للتكامل الذي يعزز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية ويدعم الابتكار والاستثمار في مواطن القوة لتطوير الشراكة بين المجتمعين الاقتصادي والأكاديمي.وفي الختام، قام الوفد بجولة في مختلف مشاريع الغرفة.