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لبنان

الراعي تسلم من الفرد رياشي دعوة للاحتفال بذكرى تأسيس" المؤتمر الدائم للفدرالية"

Lebanon 24
17-09-2024 | 07:36
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 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، الامين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الدكتور الفرد رياشي والمنسقة المحامية رشا عيتاني،  اللذين اشارا الى انهما وجها الدعوة للبطريرك الراعي للمشاركة في الذكرى العاشرة لتأسيس المؤتمر .
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ولفت رياشي الى انه وضع الراعي في الخطوات التي يقومون بها من اجل تسريع الحل السياسي في لبنان . كما تم بحث الاوضاع  الراهنة لا سيما موضوع رئاسة الجمهورية، ضمن اطار المسعى الذي سيطلقه قريبا المؤتمر الدائم للفدرالية.

كما زار الديمان نائب رئيس المجلس الوطني للاعلام المشرف على موقع الانتشار الاخباري الصحافي ابراهيم عوض، الذي عرض مع الراعي الاوضاع المحلية والمستجدات الراهنة، وقد عرض عوض للبطريرك كتابه الاول"مهمات سرية في حياتي الصحافية "، كما تم التطرق الى موضوع الاعلام ودوره في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة.
 
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