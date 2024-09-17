بخاش التقى نظيره الاردني.. وتوافق على تعزيز التعاون

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التقى نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش نظيره الاردني الدكتور زياد الزعبي قي مقر نقابة أطباء الاردن في عمان بحضور عضو نقابة الاردن الدكتور علاء فروخ.وأشار بخاش في بيان، الى ان اللقاء" تمحور حول أوضاع النقابة الاردنية التي تتشابه مع نقابة بيروت خصوصًا ان الاهتمام بالتحقيقات الطبية وبالاداب الطبية يشكل القاسم المشترك بين النقابتين".اضاف:" بحثنا في التحديات التي تواجه نقابة الاردن لاسيما صندوق التقاعد مع معاش تقاعدي لا يتخطى ١٨٠ دينارا، في وقت أن المملكة الهاشمية لم تواجه اي تحديات إقتصادية مثل تلك التي نواجهها في لبنان ومع ذلك حافظنا على معاش تقاعدي ونفكر في كيفية رفعه بالمستقبل القريب".وختم:" توافقنا على تعزيز التعاون بين النقابتين وبحثنا في تنظيم مؤتمرات مشتركة لتبادل الخبرات".وفي الموازاة لبى بخاش دعوة الجمعية الاردنية للجراحة التجميلية والترميمية وشارك في مؤتمرها السنوي حيث كانت له مداخلة تحدث فيها عن الديموغرافية الطبية والتخصصية في العالم العربي بعامة وفي الشرق الاوسط بخاصة في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها على المجتمع الطبي.