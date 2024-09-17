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لبنان

فرار سجين بعد إجراء فحوصات طبيّة له... إليكم ما حصل في زحلة

Lebanon 24
17-09-2024 | 08:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن هروب السجين علاء فواز علوه بعد إجراء فحوصات طبيّة له في مستشفى الياس الهراوي الحكومي في زحلة.
 
 
وبحسب المعلومات، اعترضت سيارة من نوع "شيروكي سيلفر" في داخلها 3 مسلحين سيارة لقوى الامن، وقاموا بتهريب السجين.
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زحلة

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