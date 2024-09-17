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لبنان

هدفه الطلاب.. مروّج مخدرات سقط في قبضة الأمن

Lebanon 24
17-09-2024 | 07:59
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بلاغ أنّه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائيّة حول قيام أحد الأشخاص بترويجها لطلاب أحد المعاهد".
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أضاف البيان:" نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تبيّن أنّ المروّج يملك محلًا لرسم الوشوم، ويُدعى ي. س. (مواليد عام 2002، لبناني).. وبعد عملية رصد، تمكنت دوريّة من المكتب المذكور من توقيفه بالجرم المشهود في محلة سن الفيل وبرفقته أحد زبائنه، ويدعى أ. أ. (مواليد عام 2004، لبناني).
 
واشار البلاغ أنّه بتفتيش محل (ي. س.)، عُثر في داخله على كمية من مادة حشيشة الكيف، وأكياس من النايلون تُستخدم في تقسيم المخدّرات. وبالتحقيق مع الأول، اعترف بما نُسب إليه، وبأنّه يشتري المواد المخدّرة من أحد المطلوبين للقضاء، العمل جارٍ لتوقيفه.
 
ولفت البلاع إلى أنّه أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وختم المحل بالشمع الأحمر بناء على إشارة القضاء.
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