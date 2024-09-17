حبيب زار سفير قطر وعرض معه تمويل قروض "الإسكان"

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زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي ووفد من المصرف، السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه في السفارة، وجرى عرض لأوضاع مصرف الإسكان ومشاريعه الحالية المستقبلية.وقال حبيب بعد اللقاء: "لقد بحثنا مع السفير الصديق الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في إمكان التعاون في مجال تمويل قروض مصرف الإسكان والمخصٌصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط من اللبنانيين، على أن تكون القروض موضع البحث، قروضاً سكنية مدعومة".أضاف: "أبدى السفير القطري ارتياحه وترحيبه بهذا الطرح، ووَعَدَ بمراجعة الموضوع مع السلطات القطرية وبذل الجهود الحثيثة لتحقيق ما هو خير اللبنانيين، على أن يتبع هذا اللقاء لقاءات أخرى لتفعيل هذا الموضوع ومتابعة تفاصيله توصٌلاً إلى الحصول على القروض المدعومة من الدولة القطرية الشقيقة التي تكنٌ كل مودٌة وتقدير للبنان وشعبه، وهذا ما ترجمته مشكورة في وقوفها إلى جانبه في كل الاستحقاقات وعلى كل المستويات".