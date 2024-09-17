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لبنان

مكية استقبل الملحق السياسي والتجاري في السفارة الاميركية جوليا غروبلاكر على رأس وفد

Lebanon 24
17-09-2024 | 08:25
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كتب الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية على حسابه على منصة "إكس":
استقبلت اليوم الملحق السياسي والتجاري في السفارة الاميركية في بيروت السيدة جوليا غروبلاكر على رأس وفد وتباحثنا في بعض الأمور الإدارية والتقنية وكان اللقاء مثمراً وبنّاءً.
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