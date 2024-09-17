مكية استقبل الملحق السياسي والتجاري في السفارة الاميركية جوليا غروبلاكر على رأس وفد

كتب الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية على حسابه على منصة "إكس":

استقبلت اليوم الملحق السياسي والتجاري في السفارة الاميركية في بيروت السيدة جوليا غروبلاكر على رأس وفد وتباحثنا في بعض الأمور الإدارية والتقنية وكان اللقاء مثمراً وبنّاءً.