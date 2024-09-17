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لبنان

خبر من جنوب لبنان... إستهداف سيارة في قعقعية الجسر

Lebanon 24
17-09-2024 | 08:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طيران العدوّ الإسرائيلي استهدف سيارة على جسر قعقعية الجسر.
 
 
وعلى الفور توجّهت فرق الاسعاف إلى المكان المستهدف.
 
 
 
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