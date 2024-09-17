أكثر من ألف جريح... حدث أمنيّ كبير في الضاحية الجنوبيّة ولبنان إليكم ما فجّره العدوّ الإسرائيليّ







والـ"pager" هو جهاز إتّصال يحمله عناصر "حزب الله".





وأشارت المعلومات إلى أنّ العدوّ الإسرائيليّ خرق هذه الأجهزة التي تُعلّق على الخصر، وهناك إصابات في مختلف المناطق اللبنانيّة.

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وقالت مصادر أمنية لـ"رويترز" إنّ "هناك أكثر من 1000 جريح في لبنان جراء التفجيرات.





سوريا



أفادت "سكاي نيوز" نقلاً عن وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني، أنّ العديد من عناصر "حزب الله" في سوريا أُصيبوا بعد انفجار أجهزة اتصال كانوا يحملونها".





وأضافت أنّه تمّ نقل الإصابات إلى المستشفى.







إيران





توازيّاً، كشفت وكالة "مهر" الإيرانيّة عن إصابة سفير إيران في لبنان مجتبى اماني جراء الهجوم السيبراني. فجّر العدوّ الاسرائيلي الـ"pagers" المحمول باليدّ من قبل عناصر من "المقاومة" في أكثر من مكان في الضاحية الجنوبية لبيروت.والـ"pager" هو جهاز إتّصال يحمله عناصر "حزب الله".وأشارت المعلومات إلى أنّ العدوّ الإسرائيليّ خرق هذه الأجهزة التي تُعلّق على الخصر، وهناك إصابات في مختلف المناطق اللبنانيّة.وقالت مصادر أمنية لـ"رويترز" إنّ "هناك أكثر من 1000 جريح في لبنان جراء التفجيرات.أفادت "سكاي نيوز" نقلاً عن وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني، أنّ العديد من عناصر "حزب الله" في سوريا أُصيبوا بعد انفجار أجهزة اتصال كانوا يحملونها".وأضافت أنّه تمّ نقل الإصابات إلى المستشفى.توازيّاً، كشفت وكالة "مهر" الإيرانيّة عن إصابة سفير إيران في لبنان مجتبى اماني جراء الهجوم السيبراني.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية نقلاً عن زوجة اماني قولها، إنّ "السفير تعرض لجروح طفيفة لكنه بخير وهو الآن في المستشفى تحت المراقبة لتلقي العلاج".





تعليق "حزب الله"





وأعلنت وكالة "رويترز" عن مسؤول في "حزب الله" قوله، إنّ "تفجير أجهزة الاتصال يُشكّل أكبر إختراق أمني حتى الآن".





وزارة الصحة



صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان بصيغة عاجل أعلن أن أعدادا كبيرة من المصابين بجروح مختلفة تتوافد إلى المستشفيات اللبنانية، وتبين بصورة أولية ان الاصابات تتصل بتفجير أجهزة لاسلكية كانت بحوزة المصابين.

وبناء عليه تطلب الوزارة من كافة المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في المناطق المتاخمة لأماكن حصول الاصابات الاستنفار إلى أقصى درجة ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة إلى خدمات الطوارئ الصحية، والبقاء على تنسيق مع وزارة الصحة العامة لسرعة توزيع الاصابات وضمان السرعة في بدء علاجها.

وتتوجه الوزارة بالطلب من جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة اتصالات لاسلكية الابتعاد عنها ريثما تتبين حقيقة ما هو حاصل.