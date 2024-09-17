أعلنت وكالة "رويترز" عن مسؤول في "حزب الله" قوله، إنّ "تفجير أجهزة الاتصال يُشكّل أكبر إختراق أمني حتى الآن".

وأشارت الوكالة إلى إصابة المئات من عناصر "حزب الله" بعد إنفجار أجهزة الإتّصال.