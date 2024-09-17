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لبنان

أوّل تعليق لـ"حزب الله" على تفجير أجهزة الإتّصال... هذا ما قاله أحد المسؤولين

Lebanon 24
17-09-2024 | 09:27
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أعلنت وكالة "رويترز" عن مسؤول في "حزب الله" قوله، إنّ "تفجير أجهزة الاتصال يُشكّل أكبر إختراق أمني حتى الآن".
 
 
وأشارت الوكالة إلى إصابة المئات من عناصر "حزب الله" بعد إنفجار أجهزة الإتّصال.
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