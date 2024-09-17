الحلبي حدد مواعيد الدورة الثانية لامتحانات الكولوكيوم

حدد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مواعيد الدورة الثانية لامتحانات الكولوكيوم للعام 2024. وجاء في القرار :



المادة الأولى: تبدأ امتحانات الكولوكيوم للعام 2024 – الدورة الثانية يوم الإثنين في 2/12/2024 وتنتهي يوم الإثنين في 16/12/2024، وتحدد روزنامة امتحانات الكولوكيوم وفق ما هو مبيّن في الجدولين 1 و 2.

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