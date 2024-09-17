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لبنان

نواب مستقلون التقوا في مكتب بو صعب.. هذا ما تشاوروا به

Lebanon 24
17-09-2024 | 09:35
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 التقى عدد من النواب المستقلين في مكتب نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب.

وتشاور النواب حول إمكانية إحداث خرق في الجمود الرئاسي و محاولة تعزيز المساحة المشتركة بين الجميع.
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