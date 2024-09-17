نواب مستقلون التقوا في مكتب بو صعب.. هذا ما تشاوروا به

التقى عدد من النواب المستقلين في مكتب نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب.



وتشاور النواب حول إمكانية إحداث خرق في الجمود الرئاسي و محاولة تعزيز المساحة المشتركة بين الجميع.

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