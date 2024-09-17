27
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نواب مستقلون التقوا في مكتب بو صعب.. هذا ما تشاوروا به
Lebanon 24
17-09-2024
|
09:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى عدد من النواب المستقلين في مكتب نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب.
وتشاور النواب حول إمكانية إحداث خرق في الجمود الرئاسي و محاولة تعزيز المساحة المشتركة بين الجميع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اجتماع استثنائي وطارئ للجنة البيئة في مجلس النواب بعد اندلاع الحريق بالأمس في مطمر الجديدة
Lebanon 24
اجتماع استثنائي وطارئ للجنة البيئة في مجلس النواب بعد اندلاع الحريق بالأمس في مطمر الجديدة
17/09/2024 18:33:57
17/09/2024 18:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: اجدد استغرابي للاحتجاجات التي حصلت امام السراي والتصعيد الكلامي لاننا لم نبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة مع العلم اننا في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب
Lebanon 24
ميقاتي: اجدد استغرابي للاحتجاجات التي حصلت امام السراي والتصعيد الكلامي لاننا لم نبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة مع العلم اننا في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب
17/09/2024 18:33:57
17/09/2024 18:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان للحزب السوري القومي الاجتماعي يتعلّق بتفجير أجهزة الإتصالات.. ونداء إلى مناصريه
Lebanon 24
بيان للحزب السوري القومي الاجتماعي يتعلّق بتفجير أجهزة الإتصالات.. ونداء إلى مناصريه
17/09/2024 18:33:57
17/09/2024 18:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: وزير الدفاع الإسرائيلي يترأس اجتماعا أمنيا لتقييم الأوضاع على جبهة لبنان
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: وزير الدفاع الإسرائيلي يترأس اجتماعا أمنيا لتقييم الأوضاع على جبهة لبنان
17/09/2024 18:33:57
17/09/2024 18:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نواب
اجتماع
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أكثر من ألف جريح... حدث أمنيّ كبير في الضاحية الجنوبيّة ولبنان إليكم ما فجّره العدوّ الإسرائيليّ
Lebanon 24
أكثر من ألف جريح... حدث أمنيّ كبير في الضاحية الجنوبيّة ولبنان إليكم ما فجّره العدوّ الإسرائيليّ
09:01 | 2024-09-17
17/09/2024 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحضير ناصيف زيتون الفلافل.. فيديو جديد لدانييلا رحمة شاهدوا ماذا فعلت
Lebanon 24
بعد تحضير ناصيف زيتون الفلافل.. فيديو جديد لدانييلا رحمة شاهدوا ماذا فعلت
02:26 | 2024-09-17
17/09/2024 02:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة حراس شخصيين وموكب أمني.. شقيقة هيفا وهبي تُثير الجدل في مطار بيروت! (صور)
Lebanon 24
برفقة حراس شخصيين وموكب أمني.. شقيقة هيفا وهبي تُثير الجدل في مطار بيروت! (صور)
04:11 | 2024-09-17
17/09/2024 04:11:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. إستشهاد نجل نائب لبنانيّ بـ"تفجير البيجر"!
Lebanon 24
عاجل جداً.. إستشهاد نجل نائب لبنانيّ بـ"تفجير البيجر"!
10:59 | 2024-09-17
17/09/2024 10:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة إنفجار جهاز الـ"pager"!
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة إنفجار جهاز الـ"pager"!
09:44 | 2024-09-17
17/09/2024 09:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:01 | 2024-09-17
التعليم المهني بدلا من الجامعي في لبنان.. خطوة قد تدرّ ذهبًا!
11:30 | 2024-09-17
سلوم: استنفار الصيادلة في كل لبنان لمساعدة الجرحى
11:23 | 2024-09-17
القرم: يجب معرفة كيفية دخول شحنة "البيجر" إلى لبنان
11:10 | 2024-09-17
أول بيان من "حزب الله" بعد تفجير "البيجر".. ماذا كشف؟
10:59 | 2024-09-17
عاجل جداً.. إستشهاد نجل نائب لبنانيّ بـ"تفجير البيجر"!
10:55 | 2024-09-17
"هناك دائما خطر".. هذا ما كشفه بوريل حول التصعيد في لبنان
فيديو
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
17/09/2024 18:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
17/09/2024 18:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
17/09/2024 18:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24