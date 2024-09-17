خلال جلسة الحكومة.. ميقاتي تبلغ بالحوادث الامنية التي تحصل وهذا ما فعله

تبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء بالحوادث الامنية التي تحصل في عدد من المناطق اللبنانية.

وطلب رئيس الحكومة من وزير الصحة العامة فراس الابيض مغادرة الجلسة واستنفار كل اجهزة الوزارة لمواكبة معالجة الجرحى في المستشفيات.