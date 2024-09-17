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لبنان

جديد قضية رياض سلامة.. القاضي حلاوي يواصل تحقيقاته

Lebanon 24
17-09-2024 | 10:00
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واصل  قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، تحقيقاته في قضية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وادعاء النيابة العامة المالية ضدّه بجرم "اختلاس أموال عامة وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع". 
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واستمع اليوم إلى إفادة خمسة شهود هم المحامي مروان عيسى الخوري، مدير دائرة القطع والعمليات الخارجية في البنك المركزي نعمان ندّور، مدير الشؤون القانونية في المصرف بيار كنعان، أمينة سرّ المجلس المركزي في مصرف لبنان ماجدة المشنوق، وعضو المجلس المركزي عبد الحفيظ منصور .
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