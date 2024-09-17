Advertisement

لبنان

بعد تفجير اجهزة الاتصالات.. هذا ما طلبته قوى الأمن من المواطنين

Lebanon 24
17-09-2024 | 10:02
A-
A+
Doc-P-1247816-638621894562254509.png
Doc-P-1247816-638621894562254509.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قوى الأمن الداخلي البيان الآتي: "تعرضت أجهزة اتصالات لاسلكية من أنواع معينة في عدد من المناطق اللبنانية ولاسيما في الضاحية الجنوبية للتفجير، مما أدى إلى سقوط اصابات. لذلك، تطلب قوى الأمن الداخلي من المواطنين إخلاء الطرقات تسهيلاً لإسعاف المصابين ونقلهم الى المستشفيات".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:59 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2024-09-17
11:30 | 2024-09-17
11:23 | 2024-09-17
11:10 | 2024-09-17
10:59 | 2024-09-17
10:55 | 2024-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24