بعد تفجير اجهزة الاتصالات.. هذا ما طلبته قوى الأمن من المواطنين

صدر عن قوى الأمن الداخلي البيان الآتي: "تعرضت أجهزة اتصالات لاسلكية من أنواع معينة في عدد من المناطق اللبنانية ولاسيما في الضاحية الجنوبية للتفجير، مما أدى إلى سقوط اصابات. لذلك، تطلب قوى الأمن الداخلي من المواطنين إخلاء الطرقات تسهيلاً لإسعاف المصابين ونقلهم الى المستشفيات".

Advertisement