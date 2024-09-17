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لبنان

"الصحة": نطلب من جميع العاملين الصحيين التوجه بشكل عاجل إلى أماكن عملهم

Lebanon 24
17-09-2024 | 10:07
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صدر عن وزارة الصحة البيان التالي:
 
تعقيبا للاعداد الكبيرة للاصابات التي تم تسجيلها بعد ظهر اليوم، تطلب وزارة الصحة العامة من جميع العاملين الصحيين التوجه بشكل عاجل إلى أماكن عملهم لكي يسهموا في تقديم العلاجات الطارئة للاعداد الكبيرة من المصابين الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات.
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كذلك تطلب الوزارة من المواطنين الذين يتجمعون على الطرقات افساح المجال لسيارات الاسعاف للتنقل بسرعة ونقل المصابين.
وتوجه الوزارة نداء للتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني للتبرع بالدم تحسبا للحاجة التي يمكن أن تطرأ لوحدات دم للجرحى المصابين.
ويهم الوزارة أن تؤكد على كافة المستشفيات ضرورة استقبال الجرحى وتأمين علاجهم السريع على نفقة الوزارة.
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