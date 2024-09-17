كشفت وكالة "مهر" الإيرانيّة عن إصابة سفير إيران في لبنان مجتبى اماني جراء هجوم سيبراني استهدف لبنان وسوريا.

أما وكالة أنباء فارس الإيرانية، فأشارت إلى أنّ السفير الإيراني أُصيب بجروح سطحية وتم نقله إلى المستشفى.