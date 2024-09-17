مستشار مقرّب من نتنياهو علّق على انفجار أجهزة الاتصالات في بيروت.. ثم تراجع!

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وفجّر العدوّ الاسرائيلي أجهزة الـ"pagers" المحمول باليدّ من قبل عناصر من "المقاومة" في أكثر من مكان في الضاحية الجنوبية لبيروت، في وقت سابق من اليوم.



ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مستشارًا مقرّبًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد أثار جدلاً بعد أن ألمح في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن إسرائيل قد تكون وراء تفجير أجهزة اتصالات تابعة لعناصر حزب الله في بيروت.وبعد أن أثار المنشور ضجة إعلامية، سارع المستشار إلى حذفه وتراجع عن تصريحاته التي ربطت إسرائيل بالتفجيرات.