السفير السعودي في معراب

يلتقي في هذه الأثناء رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري.



ويتم اللقاء في حضور النائبين غسان حاصباني وملحم رياشي ، رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان وعضو الهيئة التنفيذية الدكتور جوزف جبيلي.

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