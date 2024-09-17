بعد انفجار أجهزة الإتصالات في بيروت.. هذا ما يحصل داخل إسرائيل

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو يعقد حاليا جلسة لبحث التطورات في لبنان بحضور غالانت وكبار المسؤولين الأمنيين.

ولفتت الهيئة إلى أن قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي قد أبلغ رؤساء السلطات المحلية باحتمال حدوث تصعيد أمني في الفترة المقبلة، دون إصدار تعليمات جديدة أو اتخاذ تدابير إضافية حتى الآن، وذلك عقب انفجار أجهزة اتصالات في بيروت مرتبطة بحزب الله.

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في سياق متصل، قرر حزب الليكود حظر أعضائه من الإدلاء بأي تصريحات أو إجراء مقابلات حول الأحداث الأخيرة في لبنان.



من جهتها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مستشارًا مقرّبًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألمح في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن إسرائيل قد تكون وراء تفجير أجهزة الاتصالات التابعة لعناصر حزب الله في بيروت. وبعدها قام المستشار سريعًا بحذفه وتراجع عن تصريحاته.