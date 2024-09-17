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لبنان

باسيل: لمتابعة كل ما يلزم لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم

Lebanon 24
17-09-2024 | 10:46
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كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر حسابه على منصة "اكس": "جيد أن تبادر حكومة تصريف الأعمال ورئيسها مع الوزراء إلى العودة عن قرارها بما يخص السماح بتسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين في المعاهد والمدارس اللبنانية، على أمل الثبات".
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وأضاف: "إلا أن هذا يعني أنه يتوجب على الحكومة وعلينا جميعاً أن نتابع كل ما يلزم من إجراءات لعودة النازحين السوريين كافةً إلى بلادهم، وللوصول إلى عدم وجود أي نازح سوري في المدارس اللبنانية. الشكر لكل من ساهم".
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