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لبنان

فرنجية: الضربة اللي ما بتكسرك بتقوّيك

Lebanon 24
17-09-2024 | 10:55
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اعتبر النائب السابق سليمان فرنجية، في منشور على حسابه عبر "اكس" اليوم الثلاثاء، أن "الضربة اللي ما بتكسرك بتقوّيك"، وذلك عقب الاختراق الإسرائيلي لأجهزة "البيجر".

وتابع: "كلّ اعتداء مهما بلغ حجمه يزيد المقاومة إصراراً وعزيمة".
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وتمنى فرنجية "الشفاء العاجل لكل الجرحى والمصابين".
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