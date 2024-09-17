فرنجية: الضربة اللي ما بتكسرك بتقوّيك

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اعتبر النائب السابق سليمان فرنجية، في منشور على حسابه عبر "اكس" اليوم الثلاثاء، أن "الضربة اللي ما بتكسرك بتقوّيك"، وذلك عقب الاختراق الإسرائيلي لأجهزة "البيجر".وتابع: "كلّ اعتداء مهما بلغ حجمه يزيد المقاومة إصراراً وعزيمة".وتمنى فرنجية "الشفاء العاجل لكل الجرحى والمصابين".