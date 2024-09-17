سلوم: لاستنفار الصيادلة في كل لبنان لمساعدة الجرحى

توجه نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم بالنداء والتعميم التالي الى صيادلة لبنان :"نرجو من الزملاء الاحباء، وكما عهدناكم عند كل استحقاق صحّي وانساني، الى تقديم كل أشكال المساعدة في الصيدليات والمستشفيات وغيرها، متمنين الشفاء". (الوكالة الوطنية)

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