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لبنان

سلوم: لاستنفار الصيادلة في كل لبنان لمساعدة الجرحى

Lebanon 24
17-09-2024 | 11:30
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توجه نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم بالنداء والتعميم التالي الى صيادلة لبنان :"نرجو من الزملاء الاحباء، وكما عهدناكم عند كل استحقاق صحّي وانساني، الى تقديم كل أشكال المساعدة في الصيدليات والمستشفيات وغيرها، متمنين الشفاء". (الوكالة الوطنية)
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