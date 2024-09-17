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لبنان

بالأرقام.. وزير الصحة يكشف حصيلة شهداء وجرحى "حادثة البيجر"!

Lebanon 24
17-09-2024 | 11:44
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اعلن وزير الصحّة فراس الأبيض في مؤتمر صحافي بشأن تداعيات تفجير "البيجر"، اليوم الثلاثاء، عن سقوط 8 شهداء وأكثر من 2800 جريح من بينهم حالات حرجة حتى الآن.
واوضح الأبيض أنّ "غالبية الإصابات بتفجير أجهزة الاتصال باليد والوجه"، مؤكداً أنّهم يعملون على نقل الجرحى إلى خارج محافظة الجنوب نظراً لتجاوز المستشفيات طاقتها الاستيعابية.
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وأكّد أنّ "هناك تنسيق كبير بين مركز صحة الطوارىء والأجهزة الإسعافية والأطباء وتواصلنا مع جميع الشركاء منذ حصول الاختراق والكل يقوم بدوره".
 
ووجّه الأبيض نداء إلى كافة المستشفيات باستقبال جميع المصابين.
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