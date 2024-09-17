خضر تفقد جرحى العدوان السيبراني في مستشفيات بعلبك

زار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر مستشفيات المنطقة لتفقد المصابين نتيجة العدوان السيبراني الذي أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بجروح إثر تفجر أجهزة ال"بيجر" التي كانت بحوزتهم.

ودعا خضر إلى "أخذ الحيطة والحذر، وإفساح المجال على الطرقات لسيارات الإسعاف التي تنقل الجرحى، وتوجه من يريد التبرع بالدم للمصابين إلى المستشفيات". (الوكالة الوطنية)

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