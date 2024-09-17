بعد حادثة "تفجير البيجر".. إتصالات عاجلة لميقاتي وهذا ما قرّره مجلس الوزراء

أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، اتصالات عاجلة إتصالات عاجلة بقائد الجيش العماد جوزاف عون وقادة الأجهزة الأمنية واطلع منهم على ملابسات الانفجارات التي حصلت في عدد من المناطق اللبنانية على عدد من أجهزة الاتصال اللاسلكي Pagers، مما أدى الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

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وخلال جلسة لمجلس الوزراء ترأسها في السرايا، أجرى ميقاتي اتصالا بوزير الصحة فراس الابيض واطلع منه على الوضع الصحي والاستشفائي الطارئ واستنفار كل اجهزة الوزارة لنقل الجرحى الى المستشفيات ومعالجتهم.

كذلك، اطلع رئيس الحكومة مجلس الوزراء على ما توافر من معلومات وتحقيقات فأكد مجلس الوزراء مجتمعا إدانته هذا العدوان الاسرائيلي الاجرامي والذي يشكل خرقا خطيرا للسيادة اللبنانية واجراما موصوفا بكل المقاييس.

وشدد مجلس الوزراء على ان الحكومة باشرت على الفور القيام بكل الاتصالات اللازمة مع الدول المعنية والامم المتحدة لوضعها امام مسؤولياتها حيال هذا الاجرام المتمادي.

كذلك، قرر مجلس الوزراء ابقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة ما يحصل.