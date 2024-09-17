بعد حادثة تفجير أجهزة "البيجر".. جعجع يعلّق

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بعد لقائه السفير السعودي وليد بخاري، ردّ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على سؤال لـmtv، عمّا إذا زاد حادث تفجير أجهزة "البيجر" من تأخير مسار الرئاسة الذي يعمل السفراء من أجله، قائلاً: "أشدّ الأسف والحزن على ما حدث اليوم، الآلاف في المستشفيات، هيدا مش وقت نحكي سياسة".وعمّا اذا كان يحمل البخاري اي جديد للرئاسة، قال: "يمكن يكون كان حامل معه شي، بعد اللي صار بطّل".