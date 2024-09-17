كرامي: مرة جديدة يثبت العدو انه الكيان الاكثر اجراماً في العالم

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كتب رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، عبر حسابه على "اكس": "مرة جديدة يثبت العدو الاسرائيلي انه الكيان الاكثر اجراماً في العالم".واضاف: "كل التضامن والدعم لاهلنا في بيروت والبقاع والجنوب، وهذا هو الوقت المناسب لنكون جميعاً صفاً واحداً في مواجهة الهمجية الاسرائيلية. وكما حال جميع اللبنانيين، فإننا نضع المستشفى الاسلامي في طرابلس بكل كوادرها الطبية والتمريضية في تصرّف اهلنا المصابين في لبنان.الرحمة للشهداء والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".وختم: "حمى الله اهلنا في لبنان".