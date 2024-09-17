كلاس: متضامن مع ضحايا اعتداءات الاختراق السيبراني

دان وزير الشباب والرياضة جورج كلاس في بيان، "بقوة التفجيرات التي طالت شبابا لبنانيين"، وقال: "أقف وقفة تضامنية مع ضحايا اعتداءات الاختراق السيبراني، كل الشباب شبابنا، كل اللبنانيين أهلنا".

(الوكالة الوطنية)