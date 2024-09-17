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لبنان

كلاس: متضامن مع ضحايا اعتداءات الاختراق السيبراني

Lebanon 24
17-09-2024 | 11:53
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دان وزير الشباب والرياضة جورج كلاس في بيان، "بقوة التفجيرات التي طالت شبابا لبنانيين"، وقال: "أقف وقفة تضامنية مع ضحايا اعتداءات الاختراق السيبراني، كل الشباب شبابنا، كل اللبنانيين أهلنا".
(الوكالة الوطنية)
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