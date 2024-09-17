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لبنان
عبدالله: ارادة اللبنانيين أقوى من أن يقهرها العدو
Lebanon 24
17-09-2024
|
12:02
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كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس":
"نقدر عاليا هذه الجهوزية الكاملة لغرفة طوارئ وزارة الصحة العامة ،ولاندفاعة المستشفيات والأطباء والجهاز التمريضي والاسعافي في كل لبنان،والذين اثبتوا ويثبتون ان ارادة اللبنانيين أقوى من ان يقهرها العدو الاسرائيلي مهما مارس من غدر وقتل ووحشية!
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الرحمة لكل الشهداء،والشفاء لجرحانا !".
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