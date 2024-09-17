Advertisement

لبنان

عبدالله: ارادة اللبنانيين أقوى من أن يقهرها العدو

Lebanon 24
17-09-2024 | 12:02
A-
A+
Doc-P-1247871-638621965884984493.jpg
Doc-P-1247871-638621965884984493.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس":
"نقدر عاليا هذه الجهوزية الكاملة لغرفة طوارئ وزارة الصحة العامة ،ولاندفاعة المستشفيات والأطباء والجهاز التمريضي والاسعافي في كل لبنان،والذين اثبتوا ويثبتون ان ارادة اللبنانيين أقوى من ان يقهرها العدو الاسرائيلي مهما مارس من غدر وقتل ووحشية!
Advertisement
الرحمة لكل الشهداء،والشفاء لجرحانا !".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:59 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:19 | 2024-09-17
14:35 | 2024-09-17
14:34 | 2024-09-17
14:32 | 2024-09-17
14:22 | 2024-09-17
14:19 | 2024-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24