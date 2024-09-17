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لبنان

من "حزب الله".. بيانٌ جديد ثانٍ بشأن "حادثة البيجر"

Lebanon 24
17-09-2024 | 12:02
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أصدر "حزب الله"، مساء الثلاثاء، بياناً جديداً يرتبط بحادثة "تفجير أجهزة البيجر"، فأعلن تحميل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن "هذا العدوان الإجرامي الذي طال المدنيين وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة".
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وفي بيانه، قال الحزب إنّ "شهداءنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس"، مشيراً إلى أن "العدو الإسرائيلي الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب، والله على ما نقول شهيد".
 
 
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