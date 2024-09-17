من "حزب الله".. بيانٌ جديد ثانٍ بشأن "حادثة البيجر"

أصدر "حزب الله"، مساء الثلاثاء، بياناً جديداً يرتبط بحادثة "تفجير أجهزة البيجر"، فأعلن تحميل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن "هذا العدوان الإجرامي الذي طال المدنيين وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة".

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