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لبنان

باسيل لـ"حزب الله" بعد حادثة تفجير "البيجر": في مواجهة العدو نقف إلى جانبكم دون تردد!

Lebanon 24
17-09-2024 | 12:07
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كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على منصة "إكس" تعليقاً على حادثة تفجير "البيجر":

"في السياسة نختلف او نتفق، امّا في مواجهة العدو فنقف الى جانبكم من دون تردد. أمنكم من أمننا، ووحدة لبنان وسلامة أهله فوق كل اعتبار".
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تابع: "ندعو اهلنا للتضامن، ولنجدة اي مصاب او محتاج.. قلوبنا معكم وصلواتنا للجرحى، رحم الله الشهداء وحمى لبنان من أذى اعدائه". 
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