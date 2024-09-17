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لبنان

فريد الخازن: المطلوب التضامن والوقوف صفّاً واحداً ضدّ يد الغدر والإجرام

Lebanon 24
17-09-2024 | 12:25
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كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على منصة "أكس": "مرة جديدة تثبت إسرائيل أنّها أداة إجرام في المنطقة قائمة على القتل وإراقة الدماء.
كل التضامن مع أهلنا في بيروت والجنوب والبقاع وكافة المناطق اللبنانية. المطلوب التضامن والوقوف صفّاً واحداً ضدّ يد الغدر والإجرام".
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(الوكالة الوطنية)
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